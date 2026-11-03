Над Києвом створили "купол" РЕБ проти реактивних дронів: "Флеш" розкрив деталі

"Купол" РЕБ над Києвом / © Сергій Флеш

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У Києві провели спеціальну операцію зі створення захисного “купола” радіоелектронної боротьби проти реактивних “Шахедів” із дистанційним керуванням.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним “Флеш” у Facebook.

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За його словами, для керування такими безпілотниками росіяни використовують, зокрема, технологію MESH-радіозв’язку. Встановлений на дроні радіомодем дозволяє оператору з території РФ керувати ним і шукати цілі.

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Завданням українських фахівців було створити над столицею систему, яка перешкоджала б цьому зв’язку. Великий обсяг робіт по всьому місту мали виконати за кілька тижнів.

До операції залучили основних виробників засобів РЕБ, які цілодобово виготовляли та монтували обладнання.

“Операція виявилася складною не тільки технічно, а й організаційно. Тому що ми говоримо про багато сотень локацій для антен та обладнання по всьому місту”, — зазначив “Флеш”.

За його словами, над захистом столиці працювали Генштаб, Міністерство оборони, МВС, РНБО, Офіс президента та інші підрозділи ЗСУ. Операція перебувала під постійним контролем президента.

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“Флеш” повідомив, що створення захисної системи змусило противника зробити паузу, модернізувати “Шахеди” та шукати інші рішення.

Згодом “Флеш” пояснив, чому вирішив публічно розповісти про операцію. За його словами, він постійно інформує про ворожі технології та загрози, водночас уникаючи розголошення українських успіхів. Однак через це чує закиди, нібито Україна нічого не робить для протидії.

“Я подумав: а можливо потрібно дійсно казати про щось гарне у нас. Тому я поділився новиною про наш прогрес у боротьбі з МЕШ-модемами “Шахедів”. І одразу ж почув: навіщо ви це розповідаєте! Треба мовчати!” — написав він.

“Флеш” додав, що догодити всім неможливо, адже завжди хтось залишатиметься незадоволеним.

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Нагадаємо, що раніше “Флеш” попередив про приховану загрозу у столиці

За його словами, точні удари ворожих “Шахедів” по київських мостах та засобах ППО можуть коригуватися в режимі онлайн через приховані радіоретранслятори, які окупанти розмістили безпосередньо в столиці.

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