Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
532
Час на прочитання
1 хв
Над Києвом помітили дрон з прапором РФ: що кажуть у поліції (відео)
У поліції підтвердили, що хтось запустив безпілотник з триколором і він кружляв у київському небі.
Безпілотник з прапором РФ літав над Києвом.
Поліція Києва після перевірки поширеного у мережі відео з дроном, до якого був причеплений російськи прапор, підтвердила, що у столиці був піднятий у небо неідентифікований безпілотник.
Вдень користувачі Мережі виклали відео, на якому у небі над центром Києва ширяє дрон з російським триколором. Нібито безпілотник піднявся в небо і впав.
Спочатку в поліції Києва заявили, що відео з дроном із російським прапором у небі над Києвом — це фейк. «Поліція Києва перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах: вона свого підтвердження не знайшла», — йшлося у повідомленні.
Пізніше правоохоронці розповіли, що після додаткової перевірки встановлено, що неідентифікований дрон справді був піднятий у столиці.
«Деталі події встановлюються», — зазначили столичні поліцейські.