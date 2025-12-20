ТСН у соціальних мережах

Над Києвом помітили дрон з прапором РФ: що кажуть у поліції (відео)

У поліції підтвердили, що хтось запустив безпілотник з триколором і він кружляв у київському небі.

Світлана Несчетна
Дрон з триколором над столицею

Дрон з триколором над столицею / © скриншот з відео

Безпілотник з прапором РФ літав над Києвом.

Поліція Києва після перевірки поширеного у мережі відео з дроном, до якого був причеплений російськи прапор, підтвердила, що у столиці був піднятий у небо неідентифікований безпілотник.

Вдень користувачі Мережі виклали відео, на якому у небі над центром Києва ширяє дрон з російським триколором. Нібито безпілотник піднявся в небо і впав.

Спочатку в поліції Києва заявили, що відео з дроном із російським прапором у небі над Києвом — це фейк. «Поліція Києва перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах: вона свого підтвердження не знайшла», — йшлося у повідомленні.

Пізніше правоохоронці розповіли, що після додаткової перевірки встановлено, що неідентифікований дрон справді був піднятий у столиці.

«Деталі події встановлюються», — зазначили столичні поліцейські.

