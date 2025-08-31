- Дата публікації
Київ
На вагітну жінку надягли кайданки: в поліції розповіли навіщо
Чоловік, який був у розшуку, намагався втекти від поліції. Його дівчина втрутилася, й обох силою зупинили.
У Києві патрульні поліцейські затримали водія автомобіля Hyundai, який перебував у розшуку. Інцидент стався на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі столиці.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва у Telegram.
Правоохоронці зупинили авто через порушення правил дорожнього руху — водій не пропустив пішоходів на переході. Під час перевірки документів з’ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку за ст. 210 КУпАП (ухилення від обліку або проходження мобілізаційної підготовки).
На законну вимогу поліцейських водій спробував утекти, однак його наздогнали та затримали із застосуванням наручників.
Під час затримання пасажирка автомобіля накинулася на патрульних та завдала одній з правоохоронців тілесних ушкоджень. Жінку також затримали й передали слідчим. Пізніше вона повідомила, що може бути вагітною.
На водія склали адмінматеріали: постанову за ч.1 ст.122 КУпАП (ненадання переваги в русі пішоходам); протокол за ст.185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського); протокол затримання з подальшою доставкою до ТЦК.
Поліцейська, яка отримала травми, отримала допомогу медиків. Водій та пасажирка не постраждали. Обставини події з’ясовує слідство.
Раніше повідомлялось про те, у Києві, неподалік метро «Харківська», поліція зупинила чоловіка для перевірки документів. Він виявився у розшуку, тому викликали ТЦК. Чоловік спробував утекти, але його силоміць затримали. Втрутилася його дівчина, яка, за словами очевидців, вагітна, і до неї також застосували силу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні триває загальна мобілізація і працює застосунок «Резерв+», де військовозобов’язані можуть оновити свої дані, отримати військово-обліковий документ чи подивитися статус, у якому вони перебувають. Так, у декого з’являється статус «у розшуку».