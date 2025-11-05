ТСН у соціальних мережах

Київ
63
1 хв

На станції метро у Києві чоловік упав на колію: відео

Інцидент не призвів до збою в роботі столичного метро, потяги курсують за розкладом.

Метро у Києві

Метро у Києві. Ілюстративне зображення

У середу, 5 листопада, на станції «Театральна» у Київському метрополітені невідомий чоловік упав на колію.

Відео цього інциденту опублікували місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно чоловіка, який лежить біля рейок. До нього нахиляється інший чоловік — ймовірно, працівник метрополітену.

На короткому відео не видно, в якому стані перебував потерпілий. Також невідомо, що передувало цьому інциденту.

Як розповіли ТСН.ua в поліції Київського метрополітену, чоловік впав з власної необережності. Його дістали з колії до прибуття потягу.

Інцидент не призвів до збою в роботі метро, потяги курсують за розкладом.

У пресслужбі метрополітену журналістам телеканалу «Київ24» повідомили, що для того, щоб дістати потерпілого, довелося знімати напругу з контактної рейки. До нього викликали швидку допомогу.

Нагадаємо, цього ж дня у Святошинському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса.

