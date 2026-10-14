ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Подолі відкриється новий клуб мережі Total Fitness зі SPA-зоною Новини компаній

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Восени 2026 року в Києві відкриється фітнес-клуб Total Fitness на Глибочицькій, 44, у торговому центрі HLYBOCHYTSKY. Це стане 19-м клубом мережі та першим у Києві, де тренувальна зона поєднана з повноцінною SPA-частиною. Новий формат об’єднає тренажерний зал, групові програми та SPA в одній підписці.

Розташування та як дістатися

Це вже сьомий клуб мережі в Києві. Total Fitness є вже в кількох районах столиці, і цього разу черга дійшла до Подолу. Локація розташована між станціями метро «Лук’янівська» та «Контрактова площа», від яких можна дійти до клубу приблизно за 15 хвилин. Для тих, хто їде машиною, у ТЦ HLYBOCHYTSKY передбачено паркінг.

Поділ поєднує житлові квартали та офісні простори, тож новий клуб буде зручним як для місцевих мешканців, так і для тих, хто працює неподалік. Відвідувачі зможуть тренуватися поруч із домом або заходити до клубу до чи після роботи, не підлаштовуючи свій графік під поїздки в інші райони Києва.

Розташування в торговому центрі дасть змогу поєднувати відвідування клубу з іншими повсякденними справами. Це може бути зручним варіантом для тих, хто планує тренування між робочими зустрічами або після завершення робочого дня.

Формат клубу Total Fitness

Уперше в мережі клуб об’єднає тренажерний зал, групові заняття та SPA, доступні за однією підпискою. Це дасть змогу відвідувачам чергувати індивідуальні тренування, заняття в групах і відпочинок у SPA, обираючи те, що найкраще відповідає їхнім потребам та бажанням.

Тренажерний зал

Площа нового клубу становитиме 1650 м², тож він стане одним із найбільших у всій мережі. У залі буде понад 95 тренажерів і понад 240 одиниць вільних ваг. Для оснащення тренувальної зони буде використано професійне обладнання від Matrix та Impulse.

Простір буде поділений на три функціональні зони: кардіозону, силову зону з тренажерами під конкретні групи м’язів і зону вільних ваг для роботи зі штангами та гантелями. Завдяки цьому відвідувачі зможуть обирати обладнання відповідно до свого плану тренувань і зосереджуватися на потрібних вправах.

За такої кількості обладнання черг біля тренажерів не має бути навіть у пікові години. Це особливо відчутно в зоні вільних ваг, яка зазвичай першою стає завантаженою в менших залах. Тут буде достатньо стійок, щоб кілька людей одночасно працювали зі штангами, не чекаючи своєї черги.

Групові заняття

У клубі буде доступно понад 20 напрямів групових занять, а щомісяця в розкладі буде понад 80 тренувань, зокрема з йоги, стретчингу та пілатесу. Велика кількість залів дозволить проводити декілька занять одночасно, не перетинаючи групи.

Завдяки застосунку Total Fitness UA можна буде заздалегідь переглянути розклад і записатися на зручний час, не витрачаючи час на додаткові дзвінки чи уточнення. Окремо буде доступна інформація про завантаженість залу, яка допоможе зорієнтуватися під час планування візиту.

SPA-зона у Total Fitness

SPA-частина клубу включатиме фінську парну та хамам, а також інші елементи для відновлення після навантажень. Це перший клуб мережі в Києві, де такий формат буде інтегровано безпосередньо в тренувальний процес.

Поєднання тренувальної зони та SPA дасть змогу приділити увагу не лише фізичній активності, а й відпочинку після неї. Після інтенсивного силового тренування або динамічного групового заняття відвідувачі зможуть скористатися SPA, не змінюючи локацію та не витрачаючи час на дорогу до іншого закладу. Фінська парна й хамам пропонуватимуть різні варіанти теплового відпочинку, а інші складові SPA-зони доповнять ці можливості.

Такий підхід дасть змогу включити відпочинок у загальний розклад відвідування клубу. Клієнти зможуть самостійно вирішувати, як поєднувати тренування та SPA залежно від своїх уподобань і планів.

Підписка і застосунок

Доступ до клубу можна оформити через онлайн-підписку в застосунку Total Fitness UA або на сайті, без потреби в паперових або пластикових абонементах. Оплата списується автоматично кожні чотири тижні, а скасувати підписку можна в будь-який момент до дати наступного платежу.

Для нового клубу діятимуть чотири тарифи:

  • GYM — доступ лише до тренажерного залу.

  • FITNESS+GYM — зал і групові програми.

  • FITNESS+SPA — тренажерний зал, групові заняття та SPA.

  • TOTAL MAX — єдина підписка, що відкриває доступ одразу до всіх клубів мережі.

Перше тренування з тренером

Перше тренування з тренером безкоштовне в будь-якому з тарифів. Це допоможе ознайомитися з обладнанням клубу та визначити, на чому варто зосередитися під час подальших занять.

Передпродаж

Зараз діє передпродаж підписок на новий клуб за спеціальними цінами. Актуальні умови можна переглянути в застосунку Total Fitness UA та на сайті.

Сама підписка розпочне діяти не одразу після купівлі, а лише з дня відкриття клубу восени 2026 року. Так клієнти можуть заздалегідь оформити підписку за зниженою ціною, не чекаючи початку роботи клубу.

Про мережу

Total Fitness працює на ринку з 2015 року і на сьогодні налічує 18 клубів у 10 містах України загальною площею понад 21 000 м². Мережа першою в Україні перейшла від класичних паперових абонементів до цифрових підписок через мобільний застосунок, що дає змогу клієнтам зручніше керувати своєю підпискою та отримувати доступ до основних функцій сервісу в смартфоні. Новий клуб на Глибочицькій продовжить цю практику, доповнюючи звичний комплекс послуг SPA-зоною. Такий формат об’єднає тренування й відпочинок в одному просторі та значно розширить можливості для відвідувачів.

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