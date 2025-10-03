ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

На Північному мосту в Києві спалахнула пожежа (фото)

Рятувальники ліквідували пожежу в авто, що загорілося під час руху Північним мостом столиці.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Пожежа в Києві

Пожежа в Києві / © ДСНС

У п’ятницю, 3 жовтня, на Північному мосту в Києві під час руху загорівся легковий автомобіль. Інцидент стався в Оболонському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшов о 08:02. Вогонь спалахнув у моторному відсіку транспортного засобу. На місце виїхали пожежно-рятувальні підрозділи.

Полум’я вдалося локалізувати о 08:35, а вже о 08:45 пожежу було повністю ліквідовано. Завдяки оперативним діям рятувальників обійшлося без жертв і постраждалих.

Причини займання наразі встановлюють правоохоронці.

Пожежа в Києві / © ДСНС

Пожежа в Києві / © ДСНС

Пожежа в Києві / © ДСНС

Пожежа в Києві / © ДСНС

Нагадаємо, у Києві 1 жовтня сталася пожежа у будівлі. Займання зафіксували у Голосіївському районі столиці.

