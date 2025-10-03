- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 90
- Час на прочитання
- 1 хв
На Північному мосту в Києві спалахнула пожежа (фото)
Рятувальники ліквідували пожежу в авто, що загорілося під час руху Північним мостом столиці.
У п’ятницю, 3 жовтня, на Північному мосту в Києві під час руху загорівся легковий автомобіль. Інцидент стався в Оболонському районі столиці.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Повідомлення про пожежу надійшов о 08:02. Вогонь спалахнув у моторному відсіку транспортного засобу. На місце виїхали пожежно-рятувальні підрозділи.
Полум’я вдалося локалізувати о 08:35, а вже о 08:45 пожежу було повністю ліквідовано. Завдяки оперативним діям рятувальників обійшлося без жертв і постраждалих.
Причини займання наразі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві 1 жовтня сталася пожежа у будівлі. Займання зафіксували у Голосіївському районі столиці.