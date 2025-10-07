ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

На одній із станцій метро Києва з вагонів висадили пасажирів: що сталося

У столичній підземці пояснили, чому зупинявся рух на синій гілці метрополітену.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Що Київський метрополітен відповів на скарги про 15-хвилинне очікування на "Мінській"

Що Київський метрополітен відповів на скарги про 15-хвилинне очікування на "Мінській" / © КМДА

Пасажири Київського метрополітену скаржаться, що чекають поїзд на синій гілці підземки вже 15 хвилин. Як доказ кияни публікують відео з годинником на станції «Мінська». А також великої кількістю людей на пероні, що не характерно для вечірньої години на цій станції.

«На станції метро „Мінська“ час зупинився: втомились не тільки пасажири, які чекають поїзд метро вже 15 хвилин, а і табло», — написали під відео.

У пресслужбі Київського метрополітену сайту ТСН.ua розповіли, що годинник на станції «Мінська» працює справно, а рух на лінії зупинився через перебою в роботі поїзда на станції «Героїв Дніпра».

«В 19:52-19.57 на станції „Героїв Дніпра“ з поїзда були висаджені пасажири через перебої в його роботі. Поїзд знято в депо, на лінію видано резервний. Загалом порушення графіка руху немає. Поїзди курсують у графіку вечірньої години», — повідомили у Київському метрополітені.

Нагадаємо, сьогодні вранці на зеленій гілці метро через несправність, був зупинений рух поїздів на лінії, теж через технічну несправність рухомого складу, але як повідомляють у підземці, лише на одну хвилину.

Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie