На одній із станцій метро Києва з вагонів висадили пасажирів: що сталося

Що Київський метрополітен відповів на скарги про 15-хвилинне очікування на "Мінській" / © КМДА

Пасажири Київського метрополітену скаржаться, що чекають поїзд на синій гілці підземки вже 15 хвилин. Як доказ кияни публікують відео з годинником на станції «Мінська». А також великої кількістю людей на пероні, що не характерно для вечірньої години на цій станції.

«На станції метро „Мінська“ час зупинився: втомились не тільки пасажири, які чекають поїзд метро вже 15 хвилин, а і табло», — написали під відео.

У пресслужбі Київського метрополітену сайту ТСН.ua розповіли, що годинник на станції «Мінська» працює справно, а рух на лінії зупинився через перебою в роботі поїзда на станції «Героїв Дніпра».

«В 19:52-19.57 на станції „Героїв Дніпра“ з поїзда були висаджені пасажири через перебої в його роботі. Поїзд знято в депо, на лінію видано резервний. Загалом порушення графіка руху немає. Поїзди курсують у графіку вечірньої години», — повідомили у Київському метрополітені.

Нагадаємо, сьогодні вранці на зеленій гілці метро через несправність, був зупинений рух поїздів на лінії, теж через технічну несправність рухомого складу, але як повідомляють у підземці, лише на одну хвилину.