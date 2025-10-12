У Києві на Оболоні молодики зігували біля синагоги та напали на членів єврейської громади: поліція відреагувала

Синагога / © Reuters

У Києві, на Оболоні, група невідомих молодиків напала на членів єврейської громади біля синагоги, застосувавши сльозогінний газ. Один із постраждалих отримав сильні опіки очей та шкіри.

Про це повідомили у поліції Києва, а також в Оболонській єврейській громаді.

Про подію правоохоронцям стало відомо із соціальних мереж. Згідно з оприлюдненим дописом, група молодиків, перебуваючи біля будівлі синагоги, почала викрикувати антисемітські гасла та демонструвати нацистські вітання, а згодом застосувала газ проти одного із членів громади.

«Побачивши чоловіка в кіпі та з цицит, хлопці залили його сльозогінним газом з двох балончиків та скрилися. Чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри. Це був спрямований, жорстокий та підготовлений антисемітський акт! Адже ще вчора ввечері група молодиків біля нашої синагоги зігувала та викрикувала антисемітські лозунги, побачивши рабина», — повідомила Оболонська єврейська громада

Наразі поліція проводить перевірку, встановлює всіх учасників і вирішує питання щодо правової кваліфікації події.

