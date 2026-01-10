На лівому березі Києва повністю зупинили електротранспорт: чим його замінили

Київські трамваї / © 112 Україна

У зв’язку з необхідністю стабілізації роботи енергосистеми столиці весь електротранспорт, що курсує на лівому березі Києва, тимчасово не працюватиме.

Про це повідомляє «Київпастранс» у Telegram.

На правому березі електротранспорт працює, але з відхиленням від графіків.

Дублювання автобусами

Для забезпечення транспортного сполучення на лівому березі рух електротранспорту буде продубльовано автобусними маршрутами. Слідкуйте за змінами руху громадського транспорту в Telegram-каналі.

Електроенергію, яка раніше використовувалася для живлення електротранспорту лівого берега, переспрямовано на забезпечення роботи критично важливих для життєзабезпечення міста обʼєктів інфраструктури.

Після відновлення стабільної роботи енергосистеми столиці рух електротранспорту відновлюватиметься поступово.

«Київпастранс» просить киян та гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових змін та враховувати їх під час планування поїздок.

У метро збільшено інтервал руху

Варто зазначити, що у метро Києва вимушено збільшують інтервал руху поїздів. Про це повідомляє КМДА. Причиною цього стала складна ситуація зі світлом. Час очікування потяга на всіх трьох лініях становитиме 10–12 хвилин.

Раніше ми вже повідомляли про зупинення столичного електротранспорту. Причина зупинки столичного електротранспорту — нестабільна ситуація в енергосистемі через ворожі обстріли та несприятливі погодні умови.