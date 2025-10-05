ТСН у соціальних мережах

Київ
324
1 хв

На Київщині живцем згоріла вся сім’я — деталі

У селі Проців, що в Бориспільському районі, у вогні загинули двоє дітлахів 6 та 7 років та їхній батько.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Рятувальники на місці пожежі

Рятувальники на місці пожежі

У селі Проців, на Київщині, сталася трагедія. Горів житловий будинок — хлопчики 6 та 7 років загинули у полум’ї разом зі своїм батьком.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України на Київщині.

«Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби у Бориспільському районі о 02:42 ночі. На місце одразу скерували вогнеборців як з Борисполя (23-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста), так і місцеві підрозділи з сіл Вороньків та Головурів», — зазначили у відомстві.

Коли почали гасити полум’я, рятувальники виявили тіла двох дітей — хлопчиків 6 та 7 років, а також їхнього батька 1988 року народження.

Раніше стало відомо, що під час атаки по Львову у будинку загинула вся сім’я. Детально читайте у новині.

