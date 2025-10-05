Рятувальники на місці пожежі

У селі Проців, на Київщині, сталася трагедія. Горів житловий будинок — хлопчики 6 та 7 років загинули у полум’ї разом зі своїм батьком.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України на Київщині.

«Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби у Бориспільському районі о 02:42 ночі. На місце одразу скерували вогнеборців як з Борисполя (23-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста), так і місцеві підрозділи з сіл Вороньків та Головурів», — зазначили у відомстві.

Коли почали гасити полум’я, рятувальники виявили тіла двох дітей — хлопчиків 6 та 7 років, а також їхнього батька 1988 року народження.

