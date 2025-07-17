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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Київщині жорстоко побили батька полеглого воїна: реакція поліції

На Київщині стався шокувальний інцидент із побиттям 60-річного чоловіка — батька захисника, який загинув на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
На Київщині побили батька загиблого Героя

На Київщині побили батька загиблого Героя

У селі Гребінки, що у Білоцерківському районі Київської області підлітки жорстоко побили місцевого мешканця. Чоловік на ім’я Сергій Мартиненко лише сім місяців тому втратив сина — героя Національної гвардії України Юрій Мартиненка.

Про це повідомив громадський активіст Денис Белих.

Деталі інциденту з побиттям батька Героя

За словами активіста, 8 липня близько 20:00 Сергій Мартиненко, як зазвичай, вийшов на свій город. У кінці ділянки, на сільському вигоні, гучно відпочивала компанія малолітніх підлітків — понад десять осіб, серед яких був Гліб Орєшніков — найстарший із них. Молодь голосно кричала, смітила та поводилася зухвало.

«Пан Сергій зробив їм зауваження, однак у відповідь отримав жорстокий напад. Його було забито до напівсмерті, внаслідок чого постраждалий у тяжкому стані потрапив до Білоцерківської міської лікарні №1. Лікарі борються за його життя», — констатував активіст.

Він також озвучив побоювання щодо неналежного розслідування та покарання через те, що нападники мають родичів у правоохоронних органах, зокрема — в ювенальній поліції.

«Цей випадок не може бути замовчаний. Жорстоке побиття батька загиблого героя України — це не просто кримінальна справа, це удар по моральних основах нашого суспільства», — обурений чоловік.

Як додає Белих, громадськість вимагає:

  • прозорого розслідування.

  • притягнення до відповідальності усіх учасників нападу.

  • усунення можливого впливу посадових осіб, які можуть прикривати злочинців.

  • гарантій безпеки для свідків.

Реакція поліції

У поліції Київщини повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка на Білоцерківщині.

«Правоохоронці встановили всіх учасників інциденту. Дізнавачі розпочали досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України)», — завершили у поліції.

Ми писали раніше, що Нацгвардія України прокоментувала побиття офіцера 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Андрія Кориневича, яке сталося в Івано-Франківську 13 червня. Відомство засудило «будь-які протиправні дії, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів».

Інцидент з Кориневичем в НГУ назвали «неприйнятним». У Нацгвардії висловили сподівання, що правоохоронці проведуть «об’єктивне, неупереджене та всебічне розслідування цього інциденту, а винні в разі доведення їхньої причетності понесуть передбачену законом відповідальність».

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