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- Київ
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На Київщині жорстоко побили батька полеглого воїна: реакція поліції
На Київщині стався шокувальний інцидент із побиттям 60-річного чоловіка — батька захисника, який загинув на фронті.
У селі Гребінки, що у Білоцерківському районі Київської області підлітки жорстоко побили місцевого мешканця. Чоловік на ім’я Сергій Мартиненко лише сім місяців тому втратив сина — героя Національної гвардії України Юрій Мартиненка.
Про це повідомив громадський активіст Денис Белих.
Деталі інциденту з побиттям батька Героя
За словами активіста, 8 липня близько 20:00 Сергій Мартиненко, як зазвичай, вийшов на свій город. У кінці ділянки, на сільському вигоні, гучно відпочивала компанія малолітніх підлітків — понад десять осіб, серед яких був Гліб Орєшніков — найстарший із них. Молодь голосно кричала, смітила та поводилася зухвало.
«Пан Сергій зробив їм зауваження, однак у відповідь отримав жорстокий напад. Його було забито до напівсмерті, внаслідок чого постраждалий у тяжкому стані потрапив до Білоцерківської міської лікарні №1. Лікарі борються за його життя», — констатував активіст.
Він також озвучив побоювання щодо неналежного розслідування та покарання через те, що нападники мають родичів у правоохоронних органах, зокрема — в ювенальній поліції.
«Цей випадок не може бути замовчаний. Жорстоке побиття батька загиблого героя України — це не просто кримінальна справа, це удар по моральних основах нашого суспільства», — обурений чоловік.
Як додає Белих, громадськість вимагає:
прозорого розслідування.
притягнення до відповідальності усіх учасників нападу.
усунення можливого впливу посадових осіб, які можуть прикривати злочинців.
гарантій безпеки для свідків.
Реакція поліції
У поліції Київщини повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка на Білоцерківщині.
«Правоохоронці встановили всіх учасників інциденту. Дізнавачі розпочали досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України)», — завершили у поліції.
Ми писали раніше, що Нацгвардія України прокоментувала побиття офіцера 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Андрія Кориневича, яке сталося в Івано-Франківську 13 червня. Відомство засудило «будь-які протиправні дії, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів».
Інцидент з Кориневичем в НГУ назвали «неприйнятним». У Нацгвардії висловили сподівання, що правоохоронці проведуть «об’єктивне, неупереджене та всебічне розслідування цього інциденту, а винні в разі доведення їхньої причетності понесуть передбачену законом відповідальність».