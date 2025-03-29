На Київщині зникли двоє підлітків: фото, прикмети

Село Балико-Щучинка на Київщині / Фото: shliah-tvorcia

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На Київщині зникли двоє підлітків із села Балико-Щучинка. Хлопці пішли з дому 27 березня, близько 18:00, та досі не повернулися.

Про це повідомила поліція Київської області та оприлюднила фото та прикмети хлопців.

«Поліція Київщини розшукує 15-річного Віталія Лазоренка та 14-річного Євгенія Євсєєнка з села Балико-Щучинка. 28 березня близько 21 години до поліції надійшло повідомлення від батьків про те, що 27 березня, близько 18:00 години двоє підлітків пішли з місць проживання та не повернулися», — йдеться у повідомленні.

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На розшук хлопців оперативно залучені та орієнтовані підрозділи поліції, у тому числі особовий склад Обухівського управління поліції Київщини, керівництво, співробітники карного розшуку, дільничні офіцери, ювенальні поліцейські.

Прикмети Віталія Лазоренка: зріст 160 см, середньої статури, волосся русяве.

Віталій був одягнутий у чорну футболку, чорні спортивні штани, чорні кросівки з сірими деталями. У нього була перебинтована ліва рука вище ліктя.

15-річний Віталій Лазоренко / © Поліція Київської області

Прикмети Євгенія Євсєєнка: зріст 176 см, середньої статури, волосся світло-русяве.

Євгеній був одягнутий у жилетку чорного кольору, червоний светр, чорні спортивні штани, чорні кросівки з коричневими елементами.

14-річний Євгеній Євсєєнко / © Поліція Київської області

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування підлітків, просимо одразу повідомити на спецлінію 102 або до Обухівського управління поліції Київщини за телефоном: (068) 115 96 84», — просять у поліції.

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