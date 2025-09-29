ТСН у соціальних мережах

Київ
379
1 хв

На Київщині зник неповнолітній хловець: прикмети, фото

Прикмети 15-річного Данила Терещука: зріст близько 170 см, щільної статури, волосся русяве коротке.

Світлана Несчетна
Поліція

Поліція / © Національна поліція України

На Київщині зник неповнолітній Данило Терещук з Фастова.

Про це повідомляє поліція Київської області.

28 вересня близько 23:30 до Фастівського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про зникнення його 15-річного пасинка. Зі слів чоловіка, за годину до цього він вийшов з дому та попрямував у невідомому напрямку, наразі його місцеперебування невідоме.

На розшук зниклого оперативно залучені та орієнтовані підрозділи поліції Київщини, зокрема увесь особовий склад Фастівського районного управління поліції, задіяно громадськість.

Прикмети хлопця: зріст близько 170 см, щільної статури, волосся русяве коротке.

15-річний Данило Терещук / © Поліція Київської області

Одягнутий: спортивні штани чорного кольору та темну куртку.

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування зниклого, прохання одразу повідомляти на спецлінію 102 або за телефоном +380933034986», — просять у поліції.

Нагадаємо, у Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті. Поки батьки робили закупи, їхній син, залишившись без нагляду, взяв з прилавка запальничку та підпалив нею картонну коробку з кріслом. Вогонь миттєво спалахнув та охопив ще кілька стелажів з товарами.

