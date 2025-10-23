- Дата публікації
На Київщині жінка допомагала співмешканцю ґвалтувати рідну доньку
Чоловік систематично ґвалтував доньку, а мати знаючи про це, залякувала дівчинку.
На Київщині судитимуть жінку, яка допомагала співмешканцю ґвалтувати рідну 13-річну доньку.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, чоловік систематично ґвалтував доньку, а мати знаючи про це, залякувала дівчинку й змушувала мовчати. Вона також робила інтимні фото дитини та передавала їх співмешканцю.
«Про злочин стало відомо, коли чоловік побив жінку і вона звернулася до поліції. Тоді дитина розповіла про насильство, яке тривалий час переживала», — йдеться у повідомленні.
Обох обвинувачених взято під варту.
Нагадаємо, правоохоронці Київської області затримали 45-річного чоловіка, який протягом трьох років скоював сексуальне насильство та ґвалтував свою малолітню падчерку 2010 року народження.