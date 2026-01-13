ТСН у соціальних мережах

На Київщині воду подаватимуть за графіками: що відомо

В Ірпені через знеструмлення мали вводити графіки подачі води.

Вода

Вода / © Pixabay

Доповнено додатковими матеріалами

В Ірпені через відсутність електроенергії змінено режим роботи водопровідної мережі. Відсьогодні вода мешканцям повинна була подаватися за тимчасовим розкладом у ранкові та вечірні години. Проте за інформацією прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, ситуацію з водопостачанням покращать у найближчий час.

Про впровадженння графіків водопостачання повідомив КП «Ірпіньводоканал».

Згідно з оприлюдненим графіком, водопостачання мало здійснюватися у такі інтервали:

  • з 06:00 до 09:00 — у ранковий час;

  • з 18:00 до 21:30 — у вечірній час.

Коментуючи вимушені обмеження, представники комунального підприємства зазначили:

«КП „Ірпіньводоканал“ працює в умовах надзвичайних викликів, щоб забезпечити громаду водою. Після відновлення стабільного електропостачання подача води одразу повернеться до штатного режиму».

Згодом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, постачання води в Ірпені будуть впроваджувати без графіків.

«Щойно говорила з керівником Київської ОВА Калашником по ситуації із водопостачанням в Ірпені — максимально оперативно має бути відновлене нормальне водопостачання без графіків. Ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене», — повідомила Юлія Свириденко.

За її словами, окрім вирішення локальної проблеми в Ірпені, Уряд розпочав масштабну перевірку готовності інших громад. Віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі разом із головами ОВА доручено терміново подати до Кабінету Міністрів звіт про додаткові потреби об’єктів критичної інфраструктури в джерелах резервного живлення.

«Уряд надає повну підтримку громадам і готовий забезпечувати додатковий ресурс», — додала вона.

Яка ситуація у столиці та Київщині?

Нагадаємо, після обстрілу в Києві змінили графіки відключення світла, попередні графіки було скасовано.

Без опалення залишаються близько пів тисячі багатоповерхівок.

У столиці та Київській області низка супермаркетів тимчасово призупинила роботу, зокрема Novus на Позняках та Осокорках, а також «Сільпо». АТБ, за даними самої компанії, працює безперебійно.

Українцям радять не сподіватися на стабілізацію енергозабезпечення до кінця зими. Експерт Володимир Омельченко пояснив, що з кожною новою атакою на енергетику ситуація лише погіршується, адже система фізично не здатна витримувати постійні удари, попри зусилля фахівців.

