На Київщині запровадили екстрені відключення світла: які райони під ударом

Відключення світла / © Associated Press

У понеділок, 26 січня, за розпорядженням НЕК «Укренерго» на частині Київської області почали діяти екстрені обмеження електропостачання.

Про це повідомляє ДТЕК.

«В частині Броварського та Бориспільського районів за командою „Укренерго“ застосовані екстрені відключення», — йдеться у повідомленні.

Також додають, що на час дії екстрених заходів стандартні графіки стабілізаційних відключень не працюють. Енергетики працюють над відновленням стабільної роботи мережі.

Нагадаємо, після масованого ракетного удару Росії Київ опинився у критичній енергетичній ситуації. Столиця втратила власну електрогенерацію та повністю залежить від зовнішнього живлення.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що внаслідок російських ударів та негоди станом на ранок 26 січня в країні діють графіки відключень.