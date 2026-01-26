- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 138
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київщині запровадили екстрені відключення світла: які райони під ударом
У частині Київської області запровадили екстрені відключення світла.
У понеділок, 26 січня, за розпорядженням НЕК «Укренерго» на частині Київської області почали діяти екстрені обмеження електропостачання.
Про це повідомляє ДТЕК.
«В частині Броварського та Бориспільського районів за командою „Укренерго“ застосовані екстрені відключення», — йдеться у повідомленні.
Також додають, що на час дії екстрених заходів стандартні графіки стабілізаційних відключень не працюють. Енергетики працюють над відновленням стабільної роботи мережі.
Нагадаємо, після масованого ракетного удару Росії Київ опинився у критичній енергетичній ситуації. Столиця втратила власну електрогенерацію та повністю залежить від зовнішнього живлення.
Раніше в «Укренерго» повідомили, що внаслідок російських ударів та негоди станом на ранок 26 січня в країні діють графіки відключень.