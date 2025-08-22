На Київщині зафіксували спалах ECHO-вірусу серед дітей: що про нього відомо

Симптоми ECHO-вірусу / © із соцмереж

На Київщині у Броварській громаді спостерігаються випадки захворювань не лише на бактеріальні гострі кишкові інфекції, а й вірусологічні. Зокрема, фіксують захворюваність через ECHO-віруси.

Про це повідомляє Telegram-канал «Трибуна-Бровари».

Фахівці попереджають, що почастішали випадки висипань у дітей на долонях, слизових оболонках рота, які можуть супроводжуватись кишковими розладами.

Фахівці помітили зв’язок цих симптомів із відпочинком на приватних базах, відвідуванням відкритих басейнів, громадських пляжів на озерах та річках району.

«Діти повертаються з відпочинку, а вже за декілька днів можуть інфікувати інших дітей і поза зонами відпочинку», — розповіла директорка Броварської районної філії ДУ «Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Олена Левченко.

Як такий специфічний вірус не виділено, але фахівці відносять його до ECHO-вірусів (вид вірусів із роду ентеровірусів родини Picornaviridae — ред.). Визначають його саме за описаною симптоматикою зі специфічними висипаннями на шкірі і слизових.

«Дорослі майже не звертаються до медиків, позаяк висипання на шкірі нетривалі і минають без специфічного лікування. А от у дітей дошкільного віку вірус може спричинити температуру і кишковий розлад», — розповіла фахівчиня.

Симптоми ECHO-вірусу / © із соцмереж

Левченко порадила посилити увагу до особистої гігієни, особливо — для малюків. Завжди мити руки після відвідування водойм і гри у піску, а іграшки після вулиці обробляти содовим розчином.

Фахівчиня ж зазначила, що ця інфекція не унікальна і спостерігається сезонно з року в рік.

Наостанок Олена Анатоліївна наголосила, що регулярно перевіряють озерну воду в парках Броварів і пісок на ігрових майданчиках громади на наявність бактеріальних збудників. Саме такої загрози наразі вони не несуть. А от на наявність вірусних збудників перевірки проводять рідше і їх набагато важче контролювати — одного відвідування пісочниці інфікованою твариною достатньо, аби діти ризикували захворіти.

«Тож будьте уважними до гігієни під час відпочинку на природі», — резюмує фахівчиня.

