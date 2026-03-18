На Київщині зафіксували рух ворожих дронів: працює ППО

У Київській області під час повітряної тривоги зафіксували рух ворожих дронів — сили ППО вже працюють.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до її завершення. Також громадян просять не фотографувати і не знімати роботу українських захисників, аби не наражати їх на небезпеку.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Раніше ми писали, що у Києві зранку 14 березня оголосили повітряну тривогу.

