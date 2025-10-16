ТСН у соціальних мережах

На Київщині зафіксовано витік небезпечної речовини: що відомо (фото, відео)

Розлив хімічної речовини зафіксували поблизу Обухова.

Ліквідація витоку азотної кислоти в Київській області

Ліквідація витоку азотної кислоти в Київській області / © ДСНС

У селі Росава Обухівського району Київської області стався витік хімічної речовини з транспортної цистерни. Інцидент оперативно ліквідували рятувальники, загрози для населення немає.

Про це повідомило ДСНС Київської області.

Повідомлення про розлив невідомої речовини надійшло до оперативно-диспетчерської служби. На місце виїхали фахівці радіаційно-хімічного та біологічного захисту з Білої Церкви, мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України та спеціалісти Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Під час замірів було встановлено, що з ємності об’ємом один кубічний метр витік розчин азотної кислоти. Рятувальники оперативно перекачали небезпечну речовину в іншу цистерну, запобігши її подальшому розповсюдженню.

«До ліквідації наслідків події залучалося 17 рятувальників та 3 одиниці техніки від ДСНС, а також 3 спеціалісти Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Завдяки злагодженим діям усіх служб ситуацію вдалося повністю локалізувати, загрози населенню немає», — йдеться в повідомленні.

Ліквідація витоку азотної кислоти в Київській області / © ДСНС

Нагадаємо, у Києві та області 16 жовтня застосовують екстрені відключення. Це вже вдруге за день.

