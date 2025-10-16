- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 2 хв
На Київщині зафіксовано витік небезпечної речовини: що відомо (фото, відео)
Розлив хімічної речовини зафіксували поблизу Обухова.
У селі Росава Обухівського району Київської області стався витік хімічної речовини з транспортної цистерни. Інцидент оперативно ліквідували рятувальники, загрози для населення немає.
Про це повідомило ДСНС Київської області.
Повідомлення про розлив невідомої речовини надійшло до оперативно-диспетчерської служби. На місце виїхали фахівці радіаційно-хімічного та біологічного захисту з Білої Церкви, мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України та спеціалісти Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Під час замірів було встановлено, що з ємності об’ємом один кубічний метр витік розчин азотної кислоти. Рятувальники оперативно перекачали небезпечну речовину в іншу цистерну, запобігши її подальшому розповсюдженню.
«До ліквідації наслідків події залучалося 17 рятувальників та 3 одиниці техніки від ДСНС, а також 3 спеціалісти Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Завдяки злагодженим діям усіх служб ситуацію вдалося повністю локалізувати, загрози населенню немає», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві та області 16 жовтня застосовують екстрені відключення. Це вже вдруге за день.