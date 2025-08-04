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- Київ
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На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА: у регіоні працюють сили ППО.
Росіяни продовжують надокучати українцям вночі.
На Київщині зафіксовано рух російських БпЛА.
Про це інформує Київська ОВА у повідомленні у соцмережах.
У регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, Росія атакувала Київ ракетами у ніч проти 3 серпня.
А раніше, 31 липня, столицю атакували нові реактивні БпЛА.