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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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17
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На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА: у регіоні працюють сили ППО.

Росіяни продовжують надокучати українцям вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

На Київщині зафіксовано рух російських БпЛА.

Про це інформує Київська ОВА у повідомленні у соцмережах.

  • У регіоні працюють сили ППО.

  • Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

  • Не нехтуйте правилами безпеки.

  • Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ ракетами у ніч проти 3 серпня.

А раніше, 31 липня, столицю атакували нові реактивні БпЛА.

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