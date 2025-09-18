- Дата публікації
- Київ
- 106
- 1 хв
На Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників: працює ППО
У ніч проти 18 вересня в Київській області помітили рух ворожих БпЛА. Українські сили протиповітряної оборони вже працюють над ліквідацією загрози.
На Київщині у повітряному просторі зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки. Важливо не знімати та не поширювати у мережі роботу українських захисників, аби не допомагати ворогу коригувати атаки.
Влада наголошує: не нехтуйте сигналами тривоги та дочекайтеся офіційного відбою у безпечних місцях.