На Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників: працює ППО

ППО / © tsn.ua

Реклама

На Київщині у повітряному просторі зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки. Важливо не знімати та не поширювати у мережі роботу українських захисників, аби не допомагати ворогу коригувати атаки.

Влада наголошує: не нехтуйте сигналами тривоги та дочекайтеся офіційного відбою у безпечних місцях.