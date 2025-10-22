- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 304
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київщині зафіксовано російські безпілотники: у столиці знову лунають вибухи
На Київщині працює ППО.
Уночі над Київською областю українська ППО відпрацьовує по ворожих БпЛА. Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не наражати себе на небезпеку.
Попередньо повідомляється, що вибухи, які чули кияни, є наслідком роботи протиповітряної оборони.
Громадян просять дотримуватися інформаційної тиші — не знімати та не поширювати відео чи фото роботи ППО, місць прильотів або уламків, адже це може скоригувати вогонь ворога.