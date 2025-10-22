На Київщині зафіксовано російські безпілотники: у столиці знову лунають вибухи

Дрон / © ТСН.ua

Уночі над Київською областю українська ППО відпрацьовує по ворожих БпЛА. Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не наражати себе на небезпеку.

Попередньо повідомляється, що вибухи, які чули кияни, є наслідком роботи протиповітряної оборони.

Громадян просять дотримуватися інформаційної тиші — не знімати та не поширювати відео чи фото роботи ППО, місць прильотів або уламків, адже це може скоригувати вогонь ворога.