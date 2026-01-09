- Дата публікації
На Київщині з підвалу, що палав, врятували трьох дорослих і дитину: всі госпіталізовані
У Броварському районі Київщини з підвального приміщення приватного будинку, де виникла пожежа через ворожу атаку, рятувальники деблокували чотирьох людей, серед них п’ятирічну дитину.
Наслідки російської атаки дронів 9 січня на Київщині: унаслідок пожежі в приватному будинку в Броварському районі троє дорослих і дитина 5 років зазнали отруєння чадним газом — усіх постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні.
Про це повідомив Микола Калашник, подякувавши рятівникам, поліцейським і медикам за професійні дії та врятовані життя.
За його словами, ще один чоловік отримав різану рану передпліччя через ворожі обстріли — необхідну медичну допомогу йому надали на місці. Масована атака ворога триває, під ударами — цивільні будинки мирних жителів.
Наразі наслідки зафіксовано у чотирьох районах Київської області. У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок. В Обухівському районі — складські приміщення та приватний будинок. У Броварському районі сталися пожежі у трьох приватних будинках, виробничо-складській будівлі та гаражах — усі займання ліквідовані. У Бориспільському районі пошкоджено два приватні будинки.
Влада закликає жителів залишатися у безпечних місцях та не нехтувати правилами безпеки.
Тим часом триває атака на Київ: пожежі та пошкодження будинків у чотирьох районах, медики виїхали на виклики.