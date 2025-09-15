Під Києвом стався вибух біля смітника: є жертви

Швидка допомога / © Pixabay

У селі Морозівка на Київщині стався вибух, унаслідок якого загинула 57-річна жінка, а 40-річного чоловіка госпіталізовано.

Про подію повідомила поліція Київської області у Facebook.

Стало відомо, що 15 вересня близько 10:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про вибух у селі Морозівка Баришівської громади. За попередніми даними, поблизу смітника спрацював невідомий вибухонебезпечний предмет.

Повідомляється, що внаслідок події 57-річна місцева жителька загинула на місці, а 40-річний чоловік дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники та медики. Правоохоронці проводять ретельний огляд території, вилучають речові докази та опитують свідків події.

Наразі встановлюються всі обставини вибуху та походження небезпечного предмета. Поліція закликає місцевих жителів дотримуватися обережності й повідомляти про підозрілі предмети на території населених пунктів.

