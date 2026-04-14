На Київщині водій збив 13-річну дівчину: дитина в комі (відео)

Аварія в Ірпені

У Київській області правоохоронці розслідують дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої тяжко постраждала дитина. ДТП сталася 14 квітня в Ірпені.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, 61-річний водій автомобіля Renault Megane під час виконання маневру на дорозі здійснив наїзд на 13-річну дівчину, яка переходила проїжджу частину.

У результаті аварії дитина отримала серйозні травми та перебуває у комі. Наразі лікарі борються за її життя.

Попередньо встановлено, що водій був тверезим. Його затримали у процесуальному порядку, передбаченому законодавством.

«Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Бучанської окружної прокуратури за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українка у Польщі впала із самоката. На жаль врятувати її не вдалося. 26-річна дівчина з України впала з електросамоката під час нічної поїздки. Медики боролися за її життя, однак врятувати постраждалу не вдалося.