Ворог завдав удару по Київщині

Унаслідок чергової атаки ударних безпілотників увечері, 13 лютого, у Вишгородському районі Київщини постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, постраждалий чоловік зазнав множинних осколкових поранень верхніх кінцівок, обличчя та шиї. Ще в однієї жінки діагностували закритий перелом кісток передпліччя.

Обох постраждалих доправили до місцевої лікарні, де їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Також унаслідок атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. Вогнем знищено покрівлю та перекриття, пошкоджено вікна й двері. Пожежу оперативно локалізували та ліквідували підрозділи ДСНС.

Наразі на місці події працюють усі відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники увечері, 13 лютого, завдали удару безпілотником по будівлі Новгород-Сіверської районної державної адміністрації.

Ми раніше інформували, що російські загарбники завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі Одеси, спричинивши критичні пошкодження обладнання.