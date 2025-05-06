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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Київщині вітчим зґвалтував 13-річну доньку співмешканки: деталі від прокуратури

Використавши перевагу в силі, чоловік роздягнув 13-річну дівчинку та вступив з нею у статевий акт всупереч її волі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Зґвалтування дівчинки на Київщині

Зґвалтування дівчинки на Київщині / © Credits

На Київщині вітчим зґвалтував 13-річну дівчинку. Педофіла затримали.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура у Facebook.

«За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру 50-річному місцевому мешканцю за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний за місцем свого проживання в одному із сіл Вишгородського району зґвалтував доньку своєї співмешканки.

«Скориставшись нагодою усамітнення і використавши власну перевагу в силі, чоловік роздягнув 13-річну дівчинку та вступив з нею в статевий акт всупереч її волі», — зазначили у прокуратурі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві поліцейський зґвалтував 10-річну дитину та погрожував «посадити її батьків».

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