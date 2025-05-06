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- Київ
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На Київщині вітчим зґвалтував 13-річну доньку співмешканки: деталі від прокуратури
Використавши перевагу в силі, чоловік роздягнув 13-річну дівчинку та вступив з нею у статевий акт всупереч її волі.
На Київщині вітчим зґвалтував 13-річну дівчинку. Педофіла затримали.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура у Facebook.
«За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру 50-річному місцевому мешканцю за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України)», — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, підозрюваний за місцем свого проживання в одному із сіл Вишгородського району зґвалтував доньку своєї співмешканки.
«Скориставшись нагодою усамітнення і використавши власну перевагу в силі, чоловік роздягнув 13-річну дівчинку та вступив з нею в статевий акт всупереч її волі», — зазначили у прокуратурі.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Києві поліцейський зґвалтував 10-річну дитину та погрожував «посадити її батьків».