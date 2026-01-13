ТСН у соціальних мережах

Київ
204
2 хв

На Київщині скасували графіки постачання води: яка ситуація зараз

В Ірпені скасували графіки постачання води. Водопостачання відновлено у штатному режимі.

Руслана Сивак
Вода

Вода / © Credits

Мешканці Ірпінського району знову отримують воду без обмежень. Завдяки стабілізації ситуації в енергосистемі області та оперативній роботі комунальників, «Ірпіньводоканал» зміг повернутися до звичайного режиму роботи.

Про це повідомили у КП «Ірпіньводоканал».

У підприємстві пояснили, що стабілізація стала можливою завдяки відновленню живлення.

«Завдяки поступовому відновленню електропостачання в області та оперативним діям фахівців КП „Ірпіньводоканал“ роботу обладнання наразі вдалося стабілізувати», — зазначили у пресслужбі.

Комунальники наголосили, що ситуація залишається під контролем, а у разі нових викликів мешканців попередять заздалегідь.

Раніше у КП «Ірпіньводоканал» повідомляли, що через відсутність електроенергії змінено режим роботи водопровідної мережі. Відсьогодні вода мешканцям повинна була подаватися за тимчасовим розкладом у ранкові та вечірні години. Проте за інформацією прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, ситуацію з водопостачанням покращать у найближчий час.

«Щойно говорила з керівником Київської ОВА Калашником по ситуації із водопостачанням в Ірпені — максимально оперативно має бути відновлене нормальне водопостачання без графіків. Ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене», — повідомила Юлія Свириденко.

За її словами, окрім вирішення локальної проблеми в Ірпені, Уряд розпочав масштабну перевірку готовності інших громад.

Яка ситуація у столиці та на Київщині?

Нагадаємо, після обстрілу в Києві змінили графіки відключення світла, попередні графіки було скасовано.

Без опалення залишаються близько пів тисячі багатоповерхівок.

У столиці та Київській області низка супермаркетів тимчасово призупинила роботу, зокрема Novus на Позняках та Осокорках, а також «Сільпо». АТБ, за даними самої компанії, працює безперебійно.

204
