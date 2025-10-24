На Київщині судитимуть педагога / © Freepik

Реклама

На Київщині вчителя підозрюють у сексуальному насильстві над учнями та зніманні дитячого порно.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ювенальні прокурори Бориспільскої окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Борисполя — колишнього педагога одного з місцевих ліцеїв.

Реклама

За даними слідства, чоловік, користуючись довірою дітей та своїм авторитетом як учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років.

Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього чоловіка було затримано.

Окрім цього, під час розслідування встановлено, що обвинувачений знімав відео та робив фото порнографічного змісту за участю малолітніх.

На Київщині судитимуть педагога, який вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитяче порно / © Офіс Генерального прокурора

Чоловіку інкримінують злочини, передбачені ч. 4, 6 ст. 153 та ч. 3 ст. 301-1 КК України (сексуальне насильство щодо малолітніх, учинене повторно; виготовлення дитячої порнографії).

Реклама

Наразі чоловік перебуває під вартою. У разі доведення провини експедагога у суді — йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, колишній вчитель на Вінниччині зарізав учнів напередодні важливого суду.