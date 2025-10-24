- Дата публікації
На Київщині вчителя підозрюють у сексуальному насильстві над учнями та зніманні дитячого порно
Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього 22-річного педагога затримали.
На Київщині вчителя підозрюють у сексуальному насильстві над учнями та зніманні дитячого порно.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Ювенальні прокурори Бориспільскої окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Борисполя — колишнього педагога одного з місцевих ліцеїв.
За даними слідства, чоловік, користуючись довірою дітей та своїм авторитетом як учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років.
Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього чоловіка було затримано.
Окрім цього, під час розслідування встановлено, що обвинувачений знімав відео та робив фото порнографічного змісту за участю малолітніх.
Чоловіку інкримінують злочини, передбачені ч. 4, 6 ст. 153 та ч. 3 ст. 301-1 КК України (сексуальне насильство щодо малолітніх, учинене повторно; виготовлення дитячої порнографії).
Наразі чоловік перебуває під вартою. У разі доведення провини експедагога у суді — йому загрожує довічне позбавлення волі.
