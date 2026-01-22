ТСН у соціальних мережах

Київ
94
1 хв

На Київщині уламки російського дрона впали на території дитячого садка: де були діти

Діти і персонал садочка у момент падіння дрона перебували в укритті — це врятувало їм життя, пошкоджень немає.

Світлана Несчетна
Уламки дрона

Уламки дрона / © Telegram-канал Сил оборони півдня України

На Київщині уламки російського безпілотника впали на території дитячого садка: діти перебували в укритті.

Про це повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram.

Наслідки атаки у Вишгородському районі

Надзвичайна подія сталася у Вишгородському районі.

«Уламки впали на територію дитячого садка. Персонал і діти в цей момент перебували в укритті — це врятувало життя. Пошкоджень немає», — написав посадовець.

Також у Вишгородському районі — вибуховою хвилею пошкоджено вікна житлового приватного будинку. На щастя, без постраждалих.

Наслідки атаки у Фастівському районі

Крім того, за даними Калашника, у Фастівському районі внаслідок атаки країни-терориста пошкоджено приватний житловий будинок.

Виникла пожежа, на місці працюють рятувальники.

Постраждав чоловік 1963 року народження. Зафіксовано поранення ноги з кровотечею. Госпіталізований до лікарні.

Усі служби продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків атаки. Додаткова інформація уточнюється.

Нагадаємо, у Києві та області вдень 22 січня вже двічі оголошувалась повітряна тривога.

