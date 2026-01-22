- Дата публікації
На Київщині уламки російського дрона впали на території дитячого садка: де були діти
Діти і персонал садочка у момент падіння дрона перебували в укритті — це врятувало їм життя, пошкоджень немає.
На Київщині уламки російського безпілотника впали на території дитячого садка: діти перебували в укритті.
Про це повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram.
Наслідки атаки у Вишгородському районі
Надзвичайна подія сталася у Вишгородському районі.
«Уламки впали на територію дитячого садка. Персонал і діти в цей момент перебували в укритті — це врятувало життя. Пошкоджень немає», — написав посадовець.
Також у Вишгородському районі — вибуховою хвилею пошкоджено вікна житлового приватного будинку. На щастя, без постраждалих.
Наслідки атаки у Фастівському районі
Крім того, за даними Калашника, у Фастівському районі внаслідок атаки країни-терориста пошкоджено приватний житловий будинок.
Виникла пожежа, на місці працюють рятувальники.
Постраждав чоловік 1963 року народження. Зафіксовано поранення ноги з кровотечею. Госпіталізований до лікарні.
Усі служби продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків атаки. Додаткова інформація уточнюється.
Нагадаємо, у Києві та області вдень 22 січня вже двічі оголошувалась повітряна тривога.