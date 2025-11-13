ТСН у соціальних мережах

На Київщині у квартирі вибухнув зарядний пристрій: постраждала родина

Уже на місці події рятувальники встановили, що внаслідок вибуху зарядного пристрою сталося займання квартири. Усередині перебувала родина з двома маленькими дітьми.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці інциденту

На місці інциденту / © ДСНС

У селі Новосілки на Київщині через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми.

Про випадок повідомили у ДСНС.

«Унаслідок вибуху виникла пожежа. Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки. Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам», — йдеться у повідомленні.

Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння».

Нагадаємо, у Львові стався вибух газу у квартирі. Житло зруйноване, постраждала жінка.

