На Київщині у квартирі вибухнув зарядний пристрій: постраждала родина
Уже на місці події рятувальники встановили, що внаслідок вибуху зарядного пристрою сталося займання квартири. Усередині перебувала родина з двома маленькими дітьми.
У селі Новосілки на Київщині через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми.
Про випадок повідомили у ДСНС.
«Унаслідок вибуху виникла пожежа. Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки. Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам», — йдеться у повідомленні.
Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння».
