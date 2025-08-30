На Київщині триває повітряна тривога: мешканців закликають залишатися в укриттях

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У Київській області оголошена повітряна тривога. Місцева влада закликає громадян перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація у соцмережах.

В адміністрації зазначають, що в небі працюють сили протиповітряної оборони. Водночас мешканців просять не фіксувати на фото чи відео роботу ППО, процес збиття ворожих цілей та місця падіння уламків, аби не розкривати позиції українських захисників.

Реклама

«У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння», — наголосили в повідомленні.