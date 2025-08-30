ТСН у соціальних мережах

46
1 хв

На Київщині триває повітряна тривога: мешканців закликають залишатися в укриттях

У Київській області триває повітряна тривога, працюють сили ППО. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях і не знімати роботу оборонців на фото чи відео.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Київській області оголошена повітряна тривога. Місцева влада закликає громадян перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація у соцмережах.

В адміністрації зазначають, що в небі працюють сили протиповітряної оборони. Водночас мешканців просять не фіксувати на фото чи відео роботу ППО, процес збиття ворожих цілей та місця падіння уламків, аби не розкривати позиції українських захисників.

«У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння», — наголосили в повідомленні.

