На Київщині терміново підняли ППО: що відомо

Жителям Київщини слід залишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
© ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У Київській області вранці 2 квітня працюють сили протиповітряної оборони. У регіоні зафіксовані російські дрони.

Про це повідомила Київська ОВА.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», — вказано в заяві.

В обласній військовій адміністрації закликали жителів Київщини перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня російські війська атакували Україну ударними дронами «Шахед» з кількох напрямків. За даними Повітряних сил, дрони рухалися на Полтаву, Диканьку, Харків та Синельникове Дніпропетровської області. Окрім загрози БпЛА, у низці регіонів оголошували повітряну тривогу через ризик застосування балістики.

Зауважимо, вночі та вранці окупанти п’ять разів атакували дронами Київський район Харкова, цілячись у об’єкт критичної інфраструктури. Виникла низка пожеж, зокрема загорілися автомобілі. Інформація про загиблих чи постраждалих на цей момент не надходила.

