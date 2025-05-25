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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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245
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1 хв

На Київщині сьогодні буде гучно: мешканців попередили про вибухи

У Бучанському районі сьогодні не надзвичайна ситуація, а заплановані роботи.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Вибух

Вибух / © Pexels

Сьогодні, 25 травня, на території Бучанського району Київської області проводяться планові вибухові роботи. У зв’язку з цим місцеві жителі можуть чути гучні звуки вибухів.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

У Бучанській районній адміністрації повідомили, що роботи проходять у визначених зонах із дотриманням усіх норм безпеки. Вибухи не пов’язані з воєнними діями чи надзвичайними ситуаціями.

Мешканців району закликали зберігати спокій і не панікувати у разі гучних звуків.

Влада наголошує:

  • Не поширюйте неперевірену інформацію;

  • Довіряйте лише офіційним джерелам;

  • У разі виникнення будь-яких питань звертайтеся до місцевих органів влади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в наслідок ворожого обстрілу Київської області збільшилась кількість постраждалих.

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