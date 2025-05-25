На Київщині сьогодні буде гучно: мешканців попередили про вибухи

Вибух / © Pexels

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Сьогодні, 25 травня, на території Бучанського району Київської області проводяться планові вибухові роботи. У зв’язку з цим місцеві жителі можуть чути гучні звуки вибухів.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

У Бучанській районній адміністрації повідомили, що роботи проходять у визначених зонах із дотриманням усіх норм безпеки. Вибухи не пов’язані з воєнними діями чи надзвичайними ситуаціями.

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Мешканців району закликали зберігати спокій і не панікувати у разі гучних звуків.

Влада наголошує:

Не поширюйте неперевірену інформацію;

Довіряйте лише офіційним джерелам;

У разі виникнення будь-яких питань звертайтеся до місцевих органів влади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в наслідок ворожого обстрілу Київської області збільшилась кількість постраждалих.