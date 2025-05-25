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- Київ
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На Київщині сьогодні буде гучно: мешканців попередили про вибухи
У Бучанському районі сьогодні не надзвичайна ситуація, а заплановані роботи.
Сьогодні, 25 травня, на території Бучанського району Київської області проводяться планові вибухові роботи. У зв’язку з цим місцеві жителі можуть чути гучні звуки вибухів.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.
У Бучанській районній адміністрації повідомили, що роботи проходять у визначених зонах із дотриманням усіх норм безпеки. Вибухи не пов’язані з воєнними діями чи надзвичайними ситуаціями.
Мешканців району закликали зберігати спокій і не панікувати у разі гучних звуків.
Влада наголошує:
Не поширюйте неперевірену інформацію;
Довіряйте лише офіційним джерелам;
У разі виникнення будь-яких питань звертайтеся до місцевих органів влади.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в наслідок ворожого обстрілу Київської області збільшилась кількість постраждалих.