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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1020
Час на прочитання
1 хв

На Київщині сили ППО працювали по ворожих безпілотниках

На Київщині пролунали вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

  • Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. 

  • Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників. 

Нагадаємо, що великоднє "перемир’я" закінчилося, а російський диктатор Володимир Путін не дав наказу для продовження.

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