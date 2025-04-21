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- Київ
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На Київщині сили ППО працювали по ворожих безпілотниках
На Київщині пролунали вибухи.
У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Нагадаємо, що великоднє "перемир’я" закінчилося, а російський диктатор Володимир Путін не дав наказу для продовження.