На Київщині сусід після сварки заклав гранату у смітник: загинула жінка, її чоловік поранений

Поліція затримала 60-річного зловмисника / © Поліція Київської області

У Київській області чоловік, через конфлікт, заклав гранату в контейнер для сміття, внаслідок чого загинула жінка, а її чоловік отримав осколкові поранення. Відтепер йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

Інцидент стався у селі Морозівка Баришівської громади.

Встановлено, що підозрюваний незаконно зберігав гранату за місцем проживання. Пізніше він переніс та закріпив вибуховий пристрій на дверях контейнера для сміття, який використовує родина місцевих жителів, про що заздалегідь було відомо фігуранту. Коли подружжя відкрило дверцята контейнера, стався вибух.

Внаслідок детонації, 56-річна жінка загинула на місці, її 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, зокрема перегляду камер відеоспостереження, опитування можливих свідків, правоохоронці викрили та затримали зловмисника, причетного до вчинення особливо тяжкого злочину. Ним виявився 60-річний місцевий житель.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські виявили та вилучили пʼять гранат, два підривача та близько 460 набоїв різного калібру.

Дома у підозрюваного поліція виявила цілий арсенал зброї / © Поліція Київської області

Фігуранта затримано, речові докази вилучено.

Слідчі повідомили про підозру фігуранту за фактом умисного вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб та незаконного придбання та зберігання вибухових пристроїв, вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

