На Київщині спалахнула масштабна пожежа: що горить
Під час гасіння вогню виявлено двох постраждалих дітей.
Сьогодні, 17 серпня, на Київщині спалахнула пожежа. У Мережі публікують кадри з сильним задимленням. Користувачі пишуть, що зайнявся приватний житловий будинок.
У ДСНС Київської області цю інформацію підтверджуються.
Зокрема, пожежа сталася у Бучанському районі в селі Святопетрівське.
«У будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 54 виникла пожежа у приватному житловому будинку. Вогонь спалахнув на площі 140 квадратних метрів», — повідомили ТСН.ua у ДСНС Київської області.
У відомстві уточнили, що під час гасіння вогню виявлено двох постраждалих дітей (2012 та 2014 року народження).
«Ранг пожежі №1. До гасіння від ДСНС залучено 11 осіб та 3 одиниці техніки. Ліквідація займання триває», — додали рятівники.
Причини займання встановлюватимуть правоохоронці.
