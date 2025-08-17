ТСН у соціальних мережах

На Київщині спалахнула масштабна пожежа: що горить

Під час гасіння вогню виявлено двох постраждалих дітей.

Працівники ДСНС

Працівники ДСНС / © Associated Press

Сьогодні, 17 серпня, на Київщині спалахнула пожежа. У Мережі публікують кадри з сильним задимленням. Користувачі пишуть, що зайнявся приватний житловий будинок.

У ДСНС Київської області цю інформацію підтверджуються.

Зокрема, пожежа сталася у Бучанському районі в селі Святопетрівське.

«У будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 54 виникла пожежа у приватному житловому будинку. Вогонь спалахнув на площі 140 квадратних метрів», — повідомили ТСН.ua у ДСНС Київської області.

У відомстві уточнили, що під час гасіння вогню виявлено двох постраждалих дітей (2012 та 2014 року народження).

«Ранг пожежі №1. До гасіння від ДСНС залучено 11 осіб та 3 одиниці техніки. Ліквідація займання триває», — додали рятівники.

Причини займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці сталася пожежа під час якої загинула людина.

