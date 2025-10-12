- Дата публікації
На Київщині росіяни дроном атакували енергетиків
Під час відновлювальних робіт у Київській області, вже після відбою повітряної тривоги, бригада енергетиків потрапила під атаку ворожого дрона.
Сьогодні, 12 жовтня, атакували дронами-камікадзе енергетичну інфраструктуру в Київській області. Двоє працівників ДТЕК постраждали.
Про це повідомили у ДТЕК.
«Під час відновлювальних робіт у Київській області, вже після відбою повітряної тривоги, бригада енергетиків потрапила під атаку „Шахеда”. Травмовані двоє наших колег“, — йдеться у повідомленні.
Постраждалих доправили до медичного закладу, інформує голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник на своїй сторінці в Telegram-каналі.
За його словами, один із енергетиків дістав травму вуха, садна ніг та рук, а інший — осколкові поранення ніг, рук, грудної клітки та голови.
Нагадаємо, російські війська атакували енергетиків у Чернігівській області. В результаті обстрілу є загиблий.