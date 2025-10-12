ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

На Київщині росіяни дроном атакували енергетиків

Під час відновлювальних робіт у Київській області, вже після відбою повітряної тривоги, бригада енергетиків потрапила під атаку ворожого дрона.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На Київщині росіяни дроном атакували енергетиків

© Associated Press

Сьогодні, 12 жовтня, атакували дронами-камікадзе енергетичну інфраструктуру в Київській області. Двоє працівників ДТЕК постраждали.

Про це повідомили у ДТЕК.

«Під час відновлювальних робіт у Київській області, вже після відбою повітряної тривоги, бригада енергетиків потрапила під атаку „Шахеда”. Травмовані двоє наших колег“, — йдеться у повідомленні.

Постраждалих доправили до медичного закладу, інформує голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник на своїй сторінці в Telegram-каналі.

За його словами, один із енергетиків дістав травму вуха, садна ніг та рук, а інший — осколкові поранення ніг, рук, грудної клітки та голови.

Нагадаємо, російські війська атакували енергетиків у Чернігівській області. В результаті обстрілу є загиблий.

Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie