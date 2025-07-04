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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
1 хв

На Київщині рятувальники долають наслідки нічного терору РФ (фото)

Жертв та потерпілих, на щастя, немає.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ДСНС

ДСНС / © ДСНС

Вночі ворог завдав чергових ударів по мирним громадам Київщини.

Про це інформує ДСНС України.

У результаті ракетної атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали житловий та промисловий сектори Фастівщини.

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© ДСНС

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© ДСНС

Атака на Київщину_4 / © ДСНС

© ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу покрівлі багатоповерхівки та займання 7 приватних гаражів.

На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих.

Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа

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