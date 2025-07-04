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На Київщині рятувальники долають наслідки нічного терору РФ (фото)
Жертв та потерпілих, на щастя, немає.
Вночі ворог завдав чергових ударів по мирним громадам Київщини.
Про це інформує ДСНС України.
У результаті ракетної атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали житловий та промисловий сектори Фастівщини.
Рятувальники ліквідували пожежу покрівлі багатоповерхівки та займання 7 приватних гаражів.
На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих.
Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа