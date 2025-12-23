ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

РФ вдарила по житловому будинку на Київщині

РФ вдарила по житловому будинку на Київщині

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
738
Час на прочитання
1 хв
РФ вдарила по житловому будинку на Київщині

На Київщині РФ вдарила по житловому будинку: фото та відео наслідків

Уламки безпілотника РФ у Київській області спричинили пожежу, руйнування та загибель людини.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк

У середу, 23 грудня, РФ атакувала Київщину. Уламки російського БпЛА влучили у житловий будинок.

У Мережі показали моторошні кадри з місця удару.

На відео можна побачити, як через удар РФ палає житловий будинок. ДСНС працює, щоб приборкати полум’я.

Нагадаємо, 23 грудня РФ атакувала Київщину. Є жертва та руйнування.

Так, у Вишгородському районі сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку. Нажаль, загинула 76-річна жінка. Ще троє людей — 1975, 1976 та 2009 року народження отримали осколкові поранення.

Також є руйнування в Обухівському районі — у двох приватних будинках вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.

Дата публікації
Кількість переглядів
738
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie