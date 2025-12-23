- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 738
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київщині РФ вдарила по житловому будинку: фото та відео наслідків
Уламки безпілотника РФ у Київській області спричинили пожежу, руйнування та загибель людини.
У середу, 23 грудня, РФ атакувала Київщину. Уламки російського БпЛА влучили у житловий будинок.
У Мережі показали моторошні кадри з місця удару.
На відео можна побачити, як через удар РФ палає житловий будинок. ДСНС працює, щоб приборкати полум’я.
Нагадаємо, 23 грудня РФ атакувала Київщину. Є жертва та руйнування.
Так, у Вишгородському районі сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку. Нажаль, загинула 76-річна жінка. Ще троє людей — 1975, 1976 та 2009 року народження отримали осколкові поранення.
Також є руйнування в Обухівському районі — у двох приватних будинках вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.