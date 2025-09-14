На Київщині призначили додаткові рейси та змінили розклад приміських і регіональних поїздів

Укрзалізниця

Щоб уникнути транспортних труднощів та забезпечити стабільне сполучення після надзвичайної ситуації на інфраструктурі, "Укрзалізниця" запровадила тактовий рух приміських поїздів між Києвом та Бояркою протягом усієї неділі, 14 вересня.

Додаткові рейси Київ – Боярка:

Протягом дня курсуватимуть поїзди із зупинками на станціях Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе та Тарасівка:

№6101 Київ-Пас – Боярка (5:10–5:40)

№6102 Боярка – Київ-Пас (5:50–6:20)

№6103 Київ-Пас – Боярка (6:30–7:00)

№6106 Боярка – Київ-Пас (7:20–7:50)

№6109 Київ-Пас – Боярка (8:05–8:35)

№6110 Боярка – Київ-Пас (8:45–9:15)

№6113 Київ-Пас – Боярка (9:30–10:00)

№6112 Боярка – Київ-Пас (10:10–10:40)

Тимчасово скасовані рейси:

№6001, №6005, №6007 Київ – Фастів

№6003 Київ – Козятин

№6009, №6702 Київ – Миронівка

№6041 Київ – Васильків-Центр

№6002, №6008, №6010, №7030 Фастів – Київ

№6540 Фастів – Святошин

№6042 та №6046 Васильків-Центр – Київ

№6906 Київ – Ніжин

№6917 Ніжин – Київ

№6235 Миронівка – Фастів

Зміни у маршрутах:

№895 Конотоп – Фастів курсуватиме лише до Києва

№892 Фастів – Славутич вирушатиме зі столиці

№6004 та №6006 Фастів – Київ матимуть скорочений маршрут Фастів – Мотовилівка

В Укрзалізниці підкреслили, що обмеження діють лише протягом доби 14 вересня та пов’язані з безпекою пасажирів і залізничників.

Жителі Київської області в ніч проти 14 вересня чули вибухи, проте вони не пов’язані з ворожою повітряною атакою.