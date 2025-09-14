На Київщині пролунали вибухи: що повідомила влада

Вибух / © visualhunt.com

У Київській області пролунали вибухи, проте влада запевняє — це не було повітряною атакою.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Київської військової адміністрації Микола Калашник.

За офіційними даними, у межах Київщини не зафіксовано жодних ворожих повітряних цілей. Сигнал «Повітряна тривога» не оголошувався.

На місці інциденту працюють оперативні служби, які проводять усі необхідні дії. Деталі події обіцяють повідомити згодом.

Водночас через надзвичайну ситуацію на Київщині "Укрзалізниця" змінює маршрути поїздів.

Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва низка поїздів, що проходять через станцію Боярка, курсують зміненими маршрутами. Пасажирів просять уважно стежити за оновленнями розкладу.