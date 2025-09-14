На Київщині пролунали потужні вибухи: можлива диверсія

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У ніч проти 14 вересня мешканці Київської області чули серію сильних вибухів у районі Василькова. Попередньо йдеться про ймовірну диверсію.

За словами місцевих жителів, близько 23:30 у Глевасі, Василькові та Калинівці пролунало близько десяти вибухів із різних напрямків. У Васильківському районі очевидці зафіксували пожежу. Про це йдеться у повідомленнях у соціальних мережах.

Водночас сигналу повітряної тривоги у регіоні не оголошували. Наразі офіційної інформації про характер вибухів, можливі руйнування чи постраждалих немає.

У соцмережах припускають, що інцидент може бути пов’язаний із диверсійною діяльністю або ураженням об’єктів військової чи нафтогазової інфраструктури. Водночас ці версії наразі не підтверджені.

Оперативні служби працюють на місці події. Деталі очікуються згодом.

Нагадаємо, що через надзвичайну ситуацію на Київщині "Укрзалізниця" змінює маршрути поїздів.

Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва низка поїздів, що проходять через станцію Боярка, курсують зміненими маршрутами. Пасажирів просять уважно стежити за оновленнями розкладу.