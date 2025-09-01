- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київщині працює ППО: зафіксовано ворожі дрони
У повітряному просторі над Київщиною зафіксовано ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони вже знищують цілі.
У Київській області ввечері 1 вересня було зафіксовано ворожі безпілотники. Про це повідомили у місцевих органах влади. Зазначається, що сили ППО відпрацьовують по цілях у небі.
Жителів закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. Також наголошується на важливості дотримання інформаційної тиші — громадян просять не знімати та не поширювати у мережі роботу українських захисників.
Офіційна інформація щодо можливих наслідків атаки наразі уточнюється.
Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.