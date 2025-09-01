На Київщині працює ППО: зафіксовано ворожі дрони

Дрон / © ТСН.ua

У Київській області ввечері 1 вересня було зафіксовано ворожі безпілотники. Про це повідомили у місцевих органах влади. Зазначається, що сили ППО відпрацьовують по цілях у небі.

Жителів закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. Також наголошується на важливості дотримання інформаційної тиші — громадян просять не знімати та не поширювати у мережі роботу українських захисників.

Офіційна інформація щодо можливих наслідків атаки наразі уточнюється.

Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.