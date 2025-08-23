- Дата публікації
На Київщині працює ППО: перебувайте в укриттях
Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників.
У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі.
Про це інформує місцева влада.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
