Київ
279
На Київщині працює ППО: перебувайте в укриттях

Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників.

Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі.

Про це інформує місцева влада.

  • Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. 

  • Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Раніше Росія випустила серію дронів по Україні: озвучена траєкторія руху.

