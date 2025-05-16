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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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91
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На Київщині працює ППО: перебувайте в укриттях

На Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників — у регіоні працює протиповітряна оборона.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це інформує Київська ОВА у повідомленні у соцмережах.

У регіоні працюють сили ППО.

  • Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

  • Не нехтуйте правилами безпеки.

  • Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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