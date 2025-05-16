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- Київ
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На Київщині працює ППО: перебувайте в укриттях
На Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників — у регіоні працює протиповітряна оборона.
На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Про це інформує Київська ОВА у повідомленні у соцмережах.
У регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Тим часом у ГУР показали підводний дрон, який знищує російську техніку.