На Київщині поїзд розчавив жінку

Поїзд травмував жінку / © ГУ Національної поліції в Полтавській області

Сьогодні, 13 вересня, у місті Яготин під колесами електропоїзда загинула 55-річна жінка.

Про це повідомили у поліції Київської області.

«55-річна місцева мешканка, перебігаючи залізничні колії, поблизу перону, зачепилась та впала перед електропоїздом сполученням „Гребінка — Київ“. Потяг травмував жінку — вона загинула на місці події», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці здійснили огляд місця події та задокументували обставини для подальшого досудового розслідування.

А у Сумській області літня жінка опинилася під колесами поїзда. Вона померла на місці через отримані травми.