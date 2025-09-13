- Дата публікації
На Київщині поїзд розчавив жінку
На залізниці у Бориспільському районі сталася трагедія — жінка, яка перебігала колію, загинула.
Сьогодні, 13 вересня, у місті Яготин під колесами електропоїзда загинула 55-річна жінка.
Про це повідомили у поліції Київської області.
«55-річна місцева мешканка, перебігаючи залізничні колії, поблизу перону, зачепилась та впала перед електропоїздом сполученням „Гребінка — Київ“. Потяг травмував жінку — вона загинула на місці події», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці здійснили огляд місця події та задокументували обставини для подальшого досудового розслідування.
Нагадаємо, на Київщині дівчина в навушниках загинула під поїздом.
А у Сумській області літня жінка опинилася під колесами поїзда. Вона померла на місці через отримані травми.