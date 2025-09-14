На Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру: пасажирам надали допомогу

Укразалізниця

Через надзвичайну ситуацію на Київщині частину пасажирів евакуйованого поїзда доправили автобусами, іншим організували пересадку на потяг, а трьом жінкам надали психологічну допомогу.

Про інцидент повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Нині на місці події працюють фахівці Укрзалізниці та екстрені служби, тривають відновлювальні роботи.

За словами Калашника, пошкодження інфраструктури сталося на ділянці у Фастівському районі. У результаті рух поїздів зазнав змін.

Зокрема, пасажирам поїзда №73 Харків – Перемишль було організовано трансфер до Києва: частину евакуювали автобусами, а решту пересадили на поїзд, що рушив далі зміненим маршрутом.

Під час інциденту три жінки зазнали гострої реакції на стрес. Їм оперативно надали медичну та психологічну допомогу, а бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці.

На період відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення прямуватимуть в об’їзд ушкодженої ділянки — через Миронівку або Коростень. Це може призвести до відхилення від графіку, однак залізничники вживають заходів, щоб прискорити рух і забезпечити стикування в ручному режимі.

Крім того, щоб уникнути ранкових ускладнень, Укрзалізниця запровадила тактовий рух приміських поїздів до та з Боярки протягом усієї неділі. Ознайомитися з оновленим графіком можна на офіційних ресурсах компанії.

Відновлювальні роботи тривають і, за прогнозами, мають бути завершені найближчим часом.

