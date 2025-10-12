ТСН у соціальних мережах

Київ
196
1 хв

На Київщині посеред осені несподівано зацвів бузок (фото)

На Київщині зафіксували рідкісну аномалію.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Бузок

Бузок / © ТСН

На Київщині, поблизу селища Клавдієво-Тарасове (Бучанський район), зафіксували сенсаційну природну аномалію: у жовтні несподівано розцвів бузок, який зазвичай цвіте лише навесні.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

«На Київщині, у Бучанському районі недалеко від Клавдієво-Тарасового, помітили рідкісне природне явище — у жовтні зацвів бузок», — розповіла вона.

Зазвичай бузок цвіте навесні, у квітні-травні, тож осіннє цвітіння є дуже рідкісним і вражає своєю красою. Такі аномалії можуть траплятися через глобальне потепління та порушення біологічного циклу рослини.

Бузок / © ТСН

Бузок / © ТСН

Бузок / © ТСН

Бузок / © ТСН

Ймовірно, літня спека і посуха ввели бузок у стан «стресового сну», який він сприйняв як зиму. Тепла осінь із температурою вище 20 °C та дощі були сприйняті рослиною як «хибний старт» і настання нової весни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на Позняках у січні зацвів бузок. Таке незвичне явище посеред зими здивувало користувачів соцмереж, а деякі навіть вважають його тривожним знаком від природи чи всесвіту.

