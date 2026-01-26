- Дата публікації
-
- Категорія
Київ
- Кількість переглядів
- 418
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київщині поліція стріляла на ураження у чоловіка: що він накоїв
У Немішаєвому поліція відкрила вогонь по чоловіку з гранатою, який погрожував перехожим.
У Київській області чоловік погрожував гранатою цивільним і правоохоронцям, тому проти нього застосували зброю і стріляли на ураження.
Про це передає поліція Київської області.
Інцидент стався в селищі Немішаєве. До патрульних поліцейських звернулися перехожі і розповіли, що на вулиці перебуває невідомий чоловік із предметом, схожим на гранату.
Правоохоронці виявили громадянина з гранатою у руках. На попередження поліцейських правопорушник реагував агресивно та намагався застосувати боєприпас. Тому патрульний відкрив по порушнику вогонь.
«З метою припинення загрози життю та здоров’ю громадян і поліцейських, інспектор патрульної поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок цього правопорушник отримав вогнепальні поранення, його госпіталізовано», — йдеться в повідомленні.
В поліції не уточнили, які саме поранення отримав зловмисник та в якому стані перебуває.
